Nürnberg weiterhin Spitzenreiter

06.08.2017 Düsseldorf. Mit dem zweiten Sieg in Serie hat der 1. FC Nürnberg seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Franken gewannen im zweiten Saisonspiel 1:0 beim Aufsteiger Jahn Regensburg und stehen vor den punktgleichen Mannschaften von Union Berlin und Arminia Bielefeld an der Spitze. Die Bielefelder siegten mit 2:1 bei der SpVgg Greuther Fürth. Im dritten Sonntagsspiel sicherte sich Fortuna Düsseldorf mit 2:0 bei Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg.