Nürnberg erneut ohne Erfolg

18.03.2018 Düsseldorf. Der 1. FC Nürnberg musste im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft kam am 27. Zweitliga-Spieltag nicht über ein 1:1 gegen den Vorletzten Darmstadt 98 hinaus und ist nunmehr seit vier Spielen ohne Sieg. Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte Eintracht Braunschweig mit dem 3:2 -Zittersieg gegen den MSV Duisburg. Dynamo Dresden musste in der Nachspielzeit eine 2:4 -Niederlage beim FC Ingolstadt hinnehmen.