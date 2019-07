Nächste Testpleite für Real: 0:1 in München gegen Tottenham

30.07.2019 München. Real Madrid und Trainer Zinédine Zidane haben in der Vorbereitung auf die neue Saison die nächste Niederlage kassiert. Die Königlichen um Fußball-Nationalspieler Toni Kroos verloren beim Audi Cup in München gegen Tottenham Hotspur mit 0:1. Am Wochenende hatte Real eine deprimierende 3:7-Pleite gegen Atlético Madrid eingesteckt. Der Druck auf Zidane und sein alterndes Starensemble wächst stetig. Tottenham bestreitet bei dem Turnier des FC Bayern morgen das Finale.