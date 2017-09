Nächste Überraschung bei US Open: Auch Cilic raus

01.09.2017 New York. Bei den US Open in New York ist in Wimbledon-Finalist Marin Cilic der nächste gesetzte Tennisprofi ausgeschieden. Der Weltranglisten-Siebte aus Kroatien verlor in der dritten Runde gegen den Argentinier Diego Schwartzman überraschend mit 6:4, 5:7, 5:7, 4:6. Seit seiner Endspiel-Niederlage von Wimbledon gegen den Schweizer Roger Federer hatte Cilic allerdings verletzungsbedingt vor den US Open kein Turnier mehr bestritten.