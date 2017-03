Mutmaßlicher Kindermörder gefasst - Familie erleichtert

10.03.2017 Herne. Nach der Festnahme des mutmaßlichen Mörders des neunjährigen Jaden aus Herne ist seine Familie erleichtert. "Sie sind froh, dass er gefasst worden ist", sagte der Anwalt von Jadens Familie, Reinhard Peters, in der Nacht dpa. Die Festnahme helfe den Angehörigen, mit der Sache fertig zu werden. Der mutmaßliche Mörder von Jaden, Marcel H., hatte sich am Abend in Herne der Polizei gestellt und die Ermittler zu einem Feuer in einem Haus in der Nähe gewiesen. In der brennenden Wohnung fanden die Fahnder die Leiche eines Mannes.