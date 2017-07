Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Italien gestoppt

08.07.2017 Bari. Ein mutmaßlicher IS-Kämpfer ist im italienischen Bari von der Polizei gestoppt worden. Der 38 Jahre alte Tschetschene wurde laut Polizei wegen Terrorverdachts festgenommen. Die Ermittler hätten vor einigen Tagen Haftbefehl erlassen, da befürchtet wurde, dass der Verdächtige bereit gewesen sein könnte, einen Anschlag zu begehen. Der 38-Jährige soll Verbindungen zu anderen mutmaßlichen Extremisten in Europa haben, unter anderem in Belgien. Außerdem soll er an dem Anschlag im tschetschenischen Grosny im Dezember 2014 beteiligt gewesen sein, bei dem 19 Menschen ums Leben kamen.