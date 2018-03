Mutmaßliche Komplizen von Attentäter Amri in Italien gefasst

29.03.2018 Rom. Mehr als ein Jahr nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt sind in Italien mehrere mutmaßliche Komplizen des Terroristen Anis Amri festgenommen worden. Gegen fünf Verdächtige wurden in der Gegend um Rom und der nahe gelegenen Stadt Latina Haftbefehle ausgestellt. Darunter sind vier Tunesier, von denen einer Amri Dokumente für seinen Aufenthalt in Deutschland verschafft haben soll. Amri hatte im Dezember 2016 bei seinem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche zwölf Menschen getötet. Er wurde kurz darauf auf der Flucht bei Mailand erschossen.