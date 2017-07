Musikfestival am Bodensee wegen Unwetters abgebrochen

20.07.2017 Singen. Ein Musikfestival mit Tausenden Besuchern in Baden-Württemberg ist wegen eines starken Gewitters abgebrochen worden. Wind und Regen waren so heftig, dass etwa 3200 Festivalgäste die Karlsbastion auf dem Hohentwiel am Abend verlassen mussten. Es sei alles in ruhigen Bahnen verlaufen, hieß es. "Danach war hier auch gleich Feierabend. Die Leute konnten nach Hause gehen", sagte ein Sprecher der Polizei in Kostanz. Verletzte oder Sachschäden habe es nicht gegeben. Der Hohentwiel ist ein Berg in der Nähe des Bodensees. Die Burgruine nahe Singen ist ein bekannter Veranstaltungsort.