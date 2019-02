Moskau will neue Waffen mit höherer Reichweite entwickeln

05.02.2019 Moskau. Nach dem Aufkündigen des wichtigen Abrüstungsvertrages für atomar bewaffnete Mittelstreckenwaffen INF durch die USA und Russland will Moskau schnell neue Raketen mit höherer Reichweite bauen. Es komme jetzt darauf an, die Reichweite der heute zu entwickelnden bodengestützten Raketensysteme zu erhöhen, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Entwicklung neuer Waffen bereits am Samstag angekündigt. Sein Land werde nun an neuen, landgestützten Hyperschall-Mittelstreckenraketen arbeiten, hatte er gesagt.