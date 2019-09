Mord an Nidal R. nach einem Jahr noch nicht aufgeklärt

06.09.2019 Berlin. Ein Jahr nach dem spektakulären Mord an dem Berliner Schwerkriminellen Nidal R. ist der Täter immer noch nicht gefasst. "Die intensiven Ermittlungen dauern noch an", teilte die Staatsanwaltschaft mit, ohne weitere Details zu nennen. Der 36-jährige Nidal R. war am 9. September 2018 erschossen worden. Es gab zahlreiche Zeugen, die die Täter in Neukölln am Rand des Tempelhofer Feldes flohen sahen. Nidal R. war der Polizei seit seiner Kindheit als Wiederholungstäter bekannt. Seine Beerdigung vier Tage später wurde zu einem Aufmarsch arabischstämmiger Großfamilien.