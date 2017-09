Mit Messer bedroht: Polizei schießt auf Angreifer

28.09.2017 Nördlingen. Die Polizei hat in Bayern einen Mann angeschossen, der die Beamten mit einem Messer bedroht hat. Der Mann wurde in der Nacht von einer Polizeistreife in Nördlingen gestoppt, da er augenscheinlich alkoholisiert war, wie es von der Polizei hieß. Der Mann, der zu Fuß unterwegs war, habe sich jedoch geweigert und ein Messer gezogen, mit dem er die Beamten bedroht habe. Nach dem erfolglosen Einsatz von Pfefferspray schossen die Beamten dem Angreifer ins Bein. Trotz Verletzung floh er. Er sei aber wenig später von einem Spezialeinsatzkommando gestoppt worden.