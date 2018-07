Missbrauchsvorwurf: Papst nimmt Rücktritt von US-Kardinal an

28.07.2018 Rom. Papst Franziskus hat den Rücktritt eines prominenten US-Kardinals angenommen, dem der Missbrauch Minderjähriger vorgeworfen wird. Der emeritierte Erzbischof von Washington, Theodore McCarrick, dürfe auch keine öffentlichen Ämter mehr ausführen, teilte der Vatikan mit. McCarrick habe sein Rücktrittsgesuch am Freitag eingereicht. Dem 88-Jährigen wird US-Medien zufolge unter anderem vorgeworfen, in den letzten Jahrzehnten in den USA Minderjährige und Priesteranwärter missbraucht oder sexuell belästigt zu haben.