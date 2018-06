Missbrauchsprozess Freiburg - Hauptbeschuldigter sagt aus

07.06.2018 Freiburg. Im vierten Prozess um den jahrelangen Missbrauch eines Kindes bei Freiburg wird der Hauptbeschuldigte heute als Zeuge befragt. Der 39-Jährige werde in dem Verfahren vor dem Landgericht Freiburg im Laufe des Mittags gehört, sagte ein Gerichtssprecher. Auch in den bisherigen drei Prozessen trat er als Zeuge auf. Ihm und der Mutter wird vorgeworfen, den heute neun Jahre alten Jungen aus Staufen in Baden-Württemberg mehr als zwei Jahre lang Männern gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen zu haben.