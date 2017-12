Ministerin Zypries wirbt für Energiesparen beim Weihnachtsschmuck

21.12.2017 Berlin. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat empfohlen, in der Weihnachtszeit auf energiesparenden Baumschmuck umzusteigen. "Wer auch an Weihnachten mit der Zeit geht, schmückt seinen Baum mit modernen, effizienten Lichterketten. Mit LED-Lampen spart man Geld und trägt gleichzeitig noch zum Klimaschutz bei", sagte die Ministerin der "Bild"-Zeitung. Die Politikerin rechnete vor: "Fünf ältere Lichterketten verursachen in sechs Wochen Vorweihnachtszeit ungefähr 25 Euro an Stromkosten - mit LED-Lichterketten sind es nur 3,60 Euro."