Minister: USA wollen Kinder von Einwanderer-Eltern trennen

07.03.2017 Washington. US-Heimatschutzminister John Kelly will künftig illegal einreisende Menschen aus Lateinamerika zur Abschreckung von ihren Kindern trennen. Das bestätigte Kelly im Sender CNN. Die Kinder sollen vorübergehend bei Pflegefamilien oder bei bereits in den USA lebenden Verwandten untergebracht werden, während ihre Eltern verhört würden. Es werde sich gut um sie gekümmert, sagte Kelly. Man ziehe aber alles in Betracht, was Menschen aus Lateinamerika von der gefährlichen Reise über Mexiko in die USA abschrecken könne.