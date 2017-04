06.04.2017 New York. Die US-Börsen haben sich in engen Grenzen bewegt und mit nur geringen Veränderungen geschlossen. Der Dow Jones ging mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent auf 20 662,95 Punkte aus dem Handel. Der Euro gab im US-Handel wieder moderat nach und wurde zum Börsenschluss an der Wall Street mit 1,0642 US-Dollar gehandelt.