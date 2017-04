Minibus stürzt in Schlucht - Elf Tote in Pakistan

30.04.2017 Islamabad. Beim Sturz eines Kleinbusses in eine Schlucht sind im Nordwesten Pakistans mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Neun Insassen hätten den Unfall in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa verletzt überlebt, teilte die Polizei mit. Suchtrupps hielten an der Unfallstelle Ausschau nach möglichen weiteren Opfern. Die Unfallursache ist noch unklar. In Pakistan kommt es oft zu Unfällen. Gründe dafür sind vor allem rücksichtsloses Fahren, schlechte Wartung der Fahrzeuge und fehlende Infrastruktur.