Mini-Erholung an der New Yorker Börse

09.04.2018 New York. Nach kräftigen Kursgewinnen zu Handelsbeginn hat die Anleger an der Wall Street zum Schluss wieder der Mut verlassen. Zwar rettete der Dow Jones Industrial am Ende ein kleines Plus von 0,19 Prozent auf 23 979 Punkte. In den letzten beiden Handelsstunden hatte der Leitindex zuvor jedoch seine Gewinne von in der Spitze fast 2 Prozent fast gänzlich wieder abgegeben. Der Eurokurs hielt sich im US-Handel über 1,23 US-Dollar und wurde zum Börsenschluss an der Wall Street mit 1,2320 Dollar gehandelt.