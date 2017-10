Mindestens 47 Tote bei Taliban-Angriffen in Ostafghanistan

17.10.2017 Kabul. In Ostafghanistan sind bei Angriffen radikalislamischer Talibankämpfer mindestens 47 Menschen getötet worden. In der Hauptstadt der Provinz Paktia, Gardes, war nach Angaben des Innenministeriums seit dem Morgen eine Attacke auf ein Polizeitrainingszentrum im Gang. Zuerst habe ein Selbstmordattentäter eine Autobombe in die Luft gejagt, dann hätten Gefechte begonnen. Schon in der Nacht hatten in der Provinz Gasni rund 300 Taliban das Zentrum des Bezirks Andar angegriffen. Polizei und Armee hätten die Taliban aber zurücktreiben können, sagte Bezirksgouverneur Diliwal.