Mindestens 42 Tote bei vier Anschlägen in Pakistan

24.06.2017 Islamabad. Blutiger Freitag in Pakistan: Bei drei Bombenanschlägen im Süden und im Nordwesten des Landes sowie einem Feuerüberfall sind binnen weniger Stunden mindestens 42 Menschen getötet und 97 weitere verletzt worden. Am späten Abend schossen in der südpakistanischen Millionenstadt Karachi Männer von Motorrädern aus auf Polizisten und töteten vier von ihnen. Nur wenige Stunden zuvor waren kurz hintereinander zwei Bomben an einem belebten Markt in der Stadt Parachinar in Nordwestpakistan explodiert.