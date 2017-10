Mindestens 35 Tote bei Waldbränden in Portugal und Spanien

16.10.2017 Lissabon. Portugal wird vier Monate nach den besonders verheerenden Waldbränden erneut von einer Feuersbrunst heimgesucht. Mindestens 31 Menschen kamen bei Bränden in mehreren mittelportugiesischen Bezirken ums Leben, wie die Zivilschutzbehörde mitteilte. Auch ein Säugling verlor in den Flammen sein Leben. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigt, da die Rettungskräfte noch nicht in alle Gebiete gelangen konnten. Auch in der nordwestspanischen Region Galicien kamen vier Menschen bei Waldbränden ums Leben.