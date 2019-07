Mindestens 25 Touristen bei Busunfall in Südtürkei verletzt

24.07.2019 Istanbul. Mindestens 25 Touristen sind bei einem Busunfall im südtürkischen Kemer verletzt worden. Unter ihnen seien Polen, Russen und Norweger, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der Reisebus sei am Dienstag umgekippt und in einen Graben gestürzt. Die Zeitung "Hürriyet" berichtete von 41 Verletzten, 38 davon seien Polen. Über deutsche Opfer war zunächst nichts bekannt. Rettungskräfte hätten die Verletzten aus dem Bus geborgen, zwei seien in einem kritischen Zustand. Die Unfallursache war zunächst unklar.