Mindestens 24 Tote bei Autobomben-Explosion in Kabul

24.07.2017 Kabul. Bei einer schweren Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 24 Menschen getötet worden. Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Außerdem seien 42 Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. Laut Innenministerium handelte es sich um eine Autobombe. Der Fahrer habe in dem Wagen gesessen, auch er sei getötet worden. Drei weitere Fahrzeuge und 15 Geschäfte wurden zerstört. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.