Milliardenhilfe für "Harvey"-Betroffene beantragt

02.09.2017 Washington. Zehntausende Menschen leiden im Süden der USA unter den Folgen der Überschwemmungen nach dem Tropensturm "Harvey". Viele haben alles verloren. Die US-Regierung hat mittlerweile Hilfsgelder in Höhe von umgerechnet 6,6 Milliarden Euro beim Kongress beantragt. Das berichtet der US-Sender CNN. "Harvey" könnte nach ersten Schätzungen zur teuersten Naturkatastrophe in der Geschichte der USA werden. US-Präsident Donald Trump will heute erneut in die Katastrophenregion in Texas reisen.