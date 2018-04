Milder Winter drückt Heizkosten der Verbraucher

02.04.2018 Heidelberg. Die Haushalte in Deutschland haben in diesem Winter von einer insgesamt milden Witterung profitiert. Weil vor allem die Monate Oktober und Januar wärmer waren als in anderen Jahren, ging der Bedarf an Heizenergie um drei Prozent zurück, teilte das Verbraucherportal Verivox mit. Das Konkurrenzportal Check24 aus München, das mit etwas anderen Daten und Zeitintervallen rechnet, kommt sogar auf einen Rückgang von sieben Prozent. Dementsprechend verringerte sich auch die Energierechnung der Haushalte.