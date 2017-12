Meuthen und Gauland an AfD-Spitze

03.12.2017 Hannover. Die AfD hat den Europaabgeordneten Jörg Meuthen und Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland zu ihren Vorsitzenden gewählt - und ist damit noch ein Stückchen mehr nach rechts gerückt. Der als gemäßigt geltende Berliner AfD-Chef Georg Pazderski wurde auf dem Bundesparteitag in Hannover als Co-Vorsitzender verhindert. Massive Kritik an den anderen Parteien und der "Islamisierung" Deutschlands prägte die Stimmung auf dem zweitägigen Kongress. Mit Gauland und Meuthen stehen jetzt zwei Männer an der Spitze der AfD, die den Rechtsaußen Björn Höcke aus Thüringen schützen.