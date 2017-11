Mesale Tolus Ehemann aus türkischem Gefängnis entlassen

29.11.2017 Berlin/Istanbul. Der Ehemann der in der Türkei inhaftierten deutschen Journalistin Mesale Tolu ist aus der Haft entlassen worden. Suat Corlu habe das Gefängnis in Istanbul nach Erledigung einiger Formalitäten verlassen. Das bestätigte ein Sprecher des Solidaritätskreises "Freiheit für Mesale Tolu". Ein Gericht in Istanbul hatte demnach zuvor die Freilassung Corlus angeordnet und den Haftbefehl aufgehoben. Tolu bleibe hingegen weiter inhaftiert. Auch das Verfahren gegen Suat Corlu laufe weiter.