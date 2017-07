Merkel zufrieden mit Ergebnissen des G20-Gipfels

08.07.2017 Hamburg. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zufrieden mit den Ergebnissen des G20-Gipfels in Hamburg gezeigt. Es sei an vielen Stellen deutlich geworden, "dass wir hier zusammen mehr erreichen können als alleine", sagte sie bei ihrer Abschluss-Pressekonferenz mit Blick auf die Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump. Der G20-Gipfel hat einen Dissens zwischen Trump und den anderen 19 Mitgliedern zur Klimapolitik in der Abschlusserklärung festgeschrieben. Beim Thema Handel wurde ein Formelkompromiss gefunden, der Forderungen beider Seiten berücksichtigt.