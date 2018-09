Merkel will Chemnitz besuchen - Termin noch nicht vereinbart

04.09.2018 Chemnitz. Nach ausländerfeindlichen Übergriffen und Protesten gegen die Flüchtlingspolitik plant Kanzlerin Angela Merkel einen Besuch in Chemnitz. Die Kanzlerin hat eine Einladung von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig angenommen. Ein konkreter Termin ist aber noch nicht vereinbart worden. In Chemnitz war Ende August ein Deutscher erstochen worden. Deswegen sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft, nach einem dritten Tatverdächtigen wird gefahndet. Nach der Tat war es zu Demonstrationen von Rechtsgerichteten sowie zu Gegenprotesten gekommen.