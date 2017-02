Merkel weist SPD-Forderung nach Reform der Agenda 2010 zurück

25.02.2017 Stralsund. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht im Festhalten an der Agenda 2010 eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und sozialen Ausgleich. Die Erfolge in ihrer Amtszeit gingen auch auf die Arbeitsmarktreformen ihres Vorgängers Gerhard Schröder zurück, die ihre Partei 2003 unterstützt habe, sagte Merkel auf der Landesvertreterversammlung der CDU Mecklenburg-Vorpommerns in Stralsund. Sie machte damit deutlich, dass sie die Vorschläge des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz zur Änderung der Reform ablehnt.