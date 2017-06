Merkel warnt vor überzogenem Preiskampf bei Lebensmitteln

28.06.2017 Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einem überzogenen Preiskampf bei Lebensmitteln gewarnt. "Niedrige Preise dürfen nicht dazu führen, dass die Produkte zum Schluss überhaupt nicht mehr geschätzt werden und damit auch die dahinter stehende Arbeit", sagte sie beim Deutschen Bauerntag in Berlin. Erwartungen der Bürger etwa an mehr Umwelt- und Tierschutz seien nachvollziehbar. Dies sei aber "null Komma null Rechtfertigung dafür, den bäuerlichen Berufsstand insgesamt an den Pranger zu stellen".