Merkel unterstützt Niederlande im Streit mit der Türkei

13.03.2017 Berlin. Nach der Eskalation in der Krise um Wahlkampfauftritte türkischer Minister in europäischen Ländern hat Kanzlerin Angela Merkel den Niederlanden ihre "volle Unterstützung und Solidarität" zugesichert. Die Kanzlerin kritisierte vor allem Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der niederländische Regierungsmitglieder als "Nazi-Überbleibsel" bezeichnet hatte. Nazi-Vergleiche führten "völlig in die Irre". Die EU und die Nato appellierten an alle Seiten, den Streit nicht weiter anzuheizen.