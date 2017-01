Merkel und Trump betonen Wert der Nato - G20-Gipfel mit Trump

28.01.2017 Berlin. US-Präsident Donald Trump wird zum G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg kommen. Trump habe die entsprechende Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel angenommen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend mit. Der US-Präsident wiederum lud Merkel in die USA ein. Trump habe in dem ausführlichen Telefonat mit Merkel seine Freude ausgedrückt, sie bald in Washington zu begrüßen. Beide Politiker stellten in dem Gespräch die "fundamentale Bedeutung" der Nato für die Bewahrung von Frieden und Stabilität heraus.