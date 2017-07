Merkel und Seehofer versprechen Einigkeit und Wohlstand

03.07.2017 Berlin. Mit demonstrativer Einigkeit und vielen Versprechen zu Verbesserungen in Deutschland wollen CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer die Bundestagswahl gewinnen. "Unser Zukunftsprojekt für Deutschland heißt: Wohlstand und Sicherheit für alle", sagte die Kanzlerin in Berlin bei der Vorstellung des Unions-Wahlprogramms. Sie versicherten, bei der Arbeit an den gemeinsamen Zielen für die kommende Legislaturperiode habe großes Vertrauen zueinander geherrscht. Kritik am Unions-Wahlprogramm kam von SPD, Linken und dem möglichen Regierungspartner FDP.