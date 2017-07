Merkel und Chinas Staatspräsident begrüßen Berliner Pandas

05.07.2017 Berlin. Abschluss eines tierischen Deals: Kanzlerin Angela Merkel will heute zusammen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping die beiden neuen Riesenpandas im Berliner Zoo begrüßen. Seit Ende Juni leben die schwarz-weißen Bären aus China in ihrem zehn Millionen Euro teuren nagelneuen Gehege. Ab morgen sind sie das erste Mal für Besucher zu sehen. Der Berliner Zoo ist der einzige Tierpark in Deutschland, der Pandas hält. Pandas aus China zu bekommen, gehört zur hohen Schule der Diplomatie. Das Reich der Mitte wählt sehr genau aus, welchen Zoos es Tiere aus seiner Nachzucht leiht.