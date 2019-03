Merkel trifft Xi Jinping, Juncker und Macron in Paris

26.03.2019 Paris. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute in Paris zu einem Vierer-Treffen mit dem chinesischen Präsident Xi Jinping, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker erwartet. Dabei wird es unter anderem um die Stärkung des Multilateralismus - also der internationalen Institutionen und Abkommen - gehen. Xi war bereits gestern von Macron in der französischen Hauptstadt empfangen worden. Am Rande war ein Großauftrag für den europäischen Flugzeugbauer Airbus für 300 Maschinen vereinbart worden.