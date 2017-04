Merkel reist in die Vereinigten Arabischen Emirate

01.05.2017 Dschidda. Kanzlerin Angela Merkel reist heute von Saudi-Arabien in die Vereinigten Arabischen Emirate. In Abu Dhabi wird sie mit dem Kronprinzen Scheich Mohammed bin Said al-Nahjan zusammenkommen. Mit ihm will sie, wie schon mit dem saudi-arabischen Königshaus in der Hafenstadt Dschidda, über den G20-Gipfel im Juli in Hamburg sprechen. Dabei geht es unter anderem um Klimaschutz und Frauenförderung. Merkel wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet und kehrt am Abend nach Berlin zurück.