Merkel pocht auf Verantwortung beim Klimaschutz

11.11.2017 Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für eine wirtschaftsverträgliche Klimapolitik ausgesprochen. Es müssten Regeln gefunden werden, dass einerseits die Arbeitsplätze erhalten werden und trotzdem unsere Wirtschaft Vorbildcharakter entwickelt für die Weltwirtschaft, sagte Merkel in einer Videobotschaft angesichts der in Bonn tagenden Weltklimakonferenz. Dort soll ausgehandelt werden, wie das Klimaabkommen von Paris umgesetzt werden kann. Auch in den Jamaika-Sondierungen nach der Bundestagswahl ist das Thema Klima ein Knackpunkt und noch keine gemeinsame Position gefunden.