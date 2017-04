Merkel nach Saudi-Arabien abgeflogen - Gespräche mit Königshaus

30.04.2017 Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Morgen mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien abgeflogen. Bei ihrem eintägigen Besuch in der Hafenstadt Dschidda am Roten Meer will sie den Gipfel der 20 Industrie- und Schwellenländer im Juli in Hamburg vorbereiten - an dem auch Saudi-Arabien teilnimmt. Dabei geht es unter anderem um Klimaschutz und Frauenrechte. Ferner sollen auch Regierungs- und Wirtschaftsabkommen geschlossen werden, um Handelshemmnisse zwischen beiden Staaten abzubauen.