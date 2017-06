Merkel erklärt im Bundestag G20-Kurs

29.06.2017 Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel wirft heute im Bundestag einen Blick in die kommende Woche - auf den G20-Gipfel in Hamburg. Dazu will Merkel eine Regierungserklärung abgeben. Außerdem entscheidet der Bundestag heute über härte Strafen für Einbrecher und Raser. Für den Einbruch in eine "dauerhaft genutzte Privatwohnung" soll künftig eine Mindeststrafe von einem Jahr gelten. Wer illegale Autorennen veranstaltet oder daran teilnimmt, soll mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden - und mit bis zu zehn Jahren, wenn jemand dabei schwer verletzt oder getötet wird.