Merkel eröffnet Wahlkampf-Endspurt der Niedersachsen-CDU

27.09.2017 Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die CDU in Niedersachsen auf die heiße Phase des Landtagswahlkampfs eingestimmt. "Ich möchte, dass dieses Land besser regiert wird", sagte Merkel bei einer Wahlkampfveranstaltung mit dem CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann in Hildesheim. In Niedersachsen wird am 15. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die vorgezogene Neuwahl ist nötig, weil nach dem Überlaufen einer grünen Landtagsabgeordneten zur CDU die rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Stephan Weil ihre Mehrheit verloren hatte.