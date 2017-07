Merkel beginnt Sommertour 2017 an der Küste

14.07.2017 Neuharlingersiel. Wenige Tage nach dem Hamburger G20-Gipfel beginnt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute ihre diesjährige Sommertour mit Besuchen in mehreren norddeutschen Küstenorten. Den Auftakt macht das Nordseeheilbad Neuharlingersiel in Ostfriesland. Anschließend fliegt sie nach Heiligenhafen in Schleswig-Holstein und nach Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie am Samstag im Rahmen ihres Wahlkampfprogramms auch Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst besucht.