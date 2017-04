Merkel: Zukunftsgestaltung entscheidende Frage für Bundestagswahl

12.04.2017 Berlin. Die Bundestagswahl im September wird sich nach Einschätzung von Kanzlerin Angela Merkel an der Frage entscheiden, wem die Bürger am ehesten die Gestaltung des Landes zutrauen. In einem Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe warb Merkel für ihre CDU als eine Partei, die von der sozialen Marktwirtschaft überzeugt sei. Dabei gehe es gleichermaßen um wirtschaftliche Stärke und um soziale Gerechtigkeit. Merkel betonte, sie werbe um jede Stimme und nehme ihren SPD-Herausforderer Martin Schulz ernst. So habe sie sich immer als Kanzlerin verhalten. So sei es auch diesmal.