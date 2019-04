Merkel: Lösung des Balkankonfliktes im Interesse Europas

29.04.2019 Berlin. Eine Lösung des Konfliktes auf dem Westbalkan ist laut Bundeskanzlerin Angela Merkel im Interesse von ganz Europa. Man spüre eine gemeinsame Verantwortung für die Stabilität in der Region, sagte Merkel bei einem gemeinsamen Statement mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Berlin. Bei dem Treffen im Kanzleramt gehe es nicht um eine Beschlussfassung, sondern um ein Ausloten positiver Entwicklungen in der Westbalkanregion, sagte Merkel. Und es gehe darum, die Probleme nicht noch größer werden zu lassen. Eine Lösung müsse alle Beteiligten zufrieden stellen.