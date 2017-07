Mehrere hundert Menschen besuchen das Grab von Helmut Kohl

02.07.2017 Speyer. Mehrere hundert Menschen haben heute das Grab von Helmut Kohl in Speyer besucht. Der Friedhof des Domkapitels, auf dem der Altkanzler gestern beigesetzt worden war, wurde am Nachmittag für die Öffentlichkeit freigegeben. Bis zur Aufstellung eines Steins ist das Grab mit einem schlichten Holzkreuz gekennzeichnet, das nur den Namen und die Lebensdaten nennt. Die Stadt Speyer, das Bistum und die Polizei zogen eine positive Bilanz der Trauerfeierlichkeiten in der pfälzischen Stadt. Es habe keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben.