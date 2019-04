Mehr als sechs Tonnen Haschisch vor Sizilien beschlagnahmt

13.04.2019 Rom. Die italienische Polizei hat im Mittelmeer eine Segeljacht mit mehr als sechs Tonnen Haschisch an Bord aufgebracht. Das von den spanischen Behörden als verdächtig gemeldete Boot sei rund 160 Kilometer südlich von Sizilien gestoppt worden, teilte die Finanzpolizei mit. Nachdem die zwölf Meter lange Jacht in den Hafen von Pozzallo eskortiert worden war, fand die Polizei das Rauschgift. Die drei Besatzungsmitglieder - alle Spanier - wurden festgenommen. Die italienische Polizei sprach von einem "neuen schweren Schlag gegen den Drogenhandel in der Straße von Sizilien".