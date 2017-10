Mehr als 90 Tote bei verheerendem Selbstmordanschlag in Mogadischu

15.10.2017 Bei einem der verheerendsten Selbstmordanschläge der vergangenen Jahre in Somalia sind mehr als 90 Menschen getötet worden. Etliche Opfer seien aus den Trümmern der beschädigten Gebäude in der Hauptstadt Mogadischu geborgen worden, sagte ein Polizistsprecher. Zudem wurden bei der Explosion einer Lastwagenbombe im Zentrum Mogadischus rund 120 Menschen verletzt. Die meisten Opfer seien Zivilisten, sagte ein Mitarbeiter des Madina-Krankenhauses, in das viele der Opfer gebracht wurden. Der Informationsminister des Landes machte aber die Terrormiliz Al-Shabaab dafür verantwortlich.