Mehr als 5000 Rechte zu Neonazi-Konzert erwartet - Gegendemo

15.07.2017 Themar. In Südthüringen werden heute mehr als 5000 Rechte zu einem Neonazi-Konzert erwartet. Außerdem rechnet die Polizei mit etwa 2000 Gegendemonstranten. Knapp 1000 Polizisten werden die Versammlungen in Themar sichern. In der Kleinstadt im Landkreis Hildburghausen selbst leben weniger als 3000 Menschen. Seit Tagen hängen in Themar bunte Plakate gegen das Neonazi-Konzert. Einstweilige Verfügungen gegen das Konzert hatten die Gerichte abgelehnt.