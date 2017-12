Mehr Hilfen für Terroropfer - Hat Staat versagt?

02.12.2017 Berlin. Ein Jahr nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat der Opferbeauftragte Kurt Beck gefordert, für einen besseren Schutz von Verletzten und Hinterbliebenen Gesetzeslücken zu schließen. So müsse es eine zentrale Anlaufstelle für sie geben. "Wichtig ist, dass Menschen in ihrer Betroffenheit nicht allein gelassen werden", sagte Beck der dpa. Zugleich beklagten sich Hinterbliebene der Opfer bitter über die Reaktion des Staates. Sie warfen Kanzlerin Angela Merkel in einem Offenen Brief Untätigkeit und politisches Versagen vor.