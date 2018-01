Mehr Euro-Blüten weltweit - aber weniger in Deutschland

26.01.2018 Frankfurt/Main. Verbesserte Sicherheitsmerkmale der Euro-Scheine erschweren Geldfälschern das Handwerk. Zwar brachten Kriminelle im vergangenen Jahr weltweit rund 694 000 Euro-Blüten in Umlauf und damit etwa 1,5 Prozent mehr als 2016, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt mitteilte. Einen deutlichen Rückgang von 11,3 Prozent auf rund 72 900 Fälschungen gab es nach Angaben der Bundesbank aber in Deutschland. Insbesondere die Zahl der 20-Euro-Blüten sei deutlich gesunken. Der Zwanziger mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen ging im November 2015 in Umlauf.